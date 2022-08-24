Bolu'da bozayı yavruları fotoğraflandı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde 2 bozayı yavrusu, orman muhafaza memurlarının objektiflerine yansıdı.

Ormanlık alanda görev yapan personel, çam ağaçları arasında 2 ayı yavrusu gördü.

Kısa bir süre ayıları izleyen muhafaza memurları, ardından cep telefonuyla hayvanların fotoğrafını çekti. Yavrular, daha sonra ormanlık alanda ilerleyerek uzaklaştı.

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ayıyla karşılaşılması durumunda paniğe kapılmadan ve ani hareket yapmadan bölgeden uzaklaşılması konusunda vatandaşları uyardı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz