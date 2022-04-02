Bolu'da bulunan yaralı karaca tedaviye alındı

Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan yaralı karaca tedavi ediliyor.

Kadısusuz köyü yakınlarında yaralı bir karaca gören vatandaşlar, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı karacayı alarak Bolu merkeze getirdi.

Yaralı karaca, Bolu'da muayene edildikten sonra tedavi edilmek üzere Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.



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