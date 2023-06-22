Bolu'da çocuk ve yetişkinler "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle yüzmeyi öğreniyor

Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Karaçayır Olimpik Yüzme Salonu'nda düzenlenen kurslara yüzme öğrenmek isteyenler başvuruda bulunuyor. Okulların tatile girmesi dolayısıyla başvurusu sayısında artış yaşanıyor.

Eğitmenler tarafından proje kapsamında şu ana kadar 2 bin 500 kişiye yüzme öğretilirken, bu sayının diğer yüzme salonunun da hizmete girmesiyle yıl sonuna kadar 15 bine çıkması hedefleniyor.

Salona gelen öğrenciler yüzme eğitimi alırken, aileleri de çocuklarını izliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine, kentte başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşların yüzme öğrenmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Güler, 2022 yılında hedefleri olan 12 bin 500 kişiye yüzme öğretildiğini aktararak, "2023 yılında ise hedefimiz bu sayıyı daha da yukarı taşımak. Bakanlığımızın misyonu ve vizyonu çerçevesinde Bolu'da yüzme bilmeyen kalmasın hedefiyle sayıyı daha da yukarıya taşımak. istiyoruz." dedi.

Proje kapsamında sadece il merkezinde değil, ilçeler, beldeler ve köylerden çocukların araçlarla alınıp salona getirildiğini, kursun ardından tekrar evlerine bırakıldığını anlatan Güler, vatandaşların projeden memnun olduğunu kaydetti.

Yüzme eğitimi almak üzere havuza gelen çocuklar da yüzmenin güzel olduğunu ifade etti.

