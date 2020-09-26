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Bolu'da eroinle yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

BOLU HABERLERİ  | 26.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

Bolu'da eroinle yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Bolu'da, narkotik köpeği "Sezar"la arama yapılan uyuşturucu operasyonunda 36 gram eroinle yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İl sınırlarına girdiği belirlenen şüpheli araç, Anadolu Otoyolu'nda durdurularak narkotik köpeği "Sezar" ile arama yapıldı. Araçta 3 parça halinde 36 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki H.K, T.B. ve C.K, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ile T.B, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı, C.K. ise nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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