Bolu'da hayvan hastalıklarından temiz olduğunu ispatlayan süt üretim tesisine arilik sertifikası verildi

Bolu'da küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda görülen hastalıklarla etkin şekilde mücadele ettiğini ispatlayan süt üretim tesisine "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası" verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Hamzabey köyünde 200 baş kapasiteli süt üretim tesisinde yapılan denetimlerde, karantina ünitesine sahip olunduğu, hayvanların kayıt altına alındığı, asgari teknik ve hijyenik şartlarına uyulduğu belirlendi.

Ekipler ayrıca tesisteki tüm hayvanların şap, tüberküloz ve bruselloz gibi hastalıkları taşımadığını tespit etti.

Tüm denetimlerden sorunsuz geçen süt üretim tesisinin sorumlusu Hayrettin Öztürk'e, törenle Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası" takdim edildi.

- "Güçlü devletin yolu, güçlü tarım ve hayvancılıktan geçer"

Törenin ardından üretim tesisini inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Ümit, gazetecilere, Bolu'da şu anda bu belgeyi almaya hak kazanan sadece 2 tesis bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de hayvancılık yapma ve ziraatla uğraşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Ümit, "Bunları aynı zamanda en nitelikli ve kaliteli şekilde tüm dünyayla yarışacak şekilde yapmamız gerekiyor. Bunun için arilik ve benzeri birtakım nitelik ve standart belirleyen sertifikaların alınması önemli." dedi.

Ümit, güçlü devlet için sadece güçlü ekonomi, ordu ve diplomasinin yeterli olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Güçlü devlet, aynı zamanda tarım ve hayvancılık bakımından kendisini ispat etmiş, gıda sektöründe en azından kendi kendisine yetebilen devlet demektir. Ülkemiz, bu anlamda oldukça şanslı devletlerden bir tanesi. Güçlü devletin yolu, güçlü tarım ve hayvancılıktan geçer. Bizim için toprak anadır, mal da canın yongasıdır. Dolayısıyla hem mal hem toprak bizim için vazgeçilmez iki unsurdur."

Son 20 yıldır ülkede tarım ve hayvancılık sektöründe önemli gelişmeler yaşandığını anlatan Ümit, devletin her platformda bu sektörleri desteklediğini kaydetti.

