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Bolu'da jandarmanın suçüstü yakaladığı dolandırıcı tutuklandı

31.12.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da jandarmanın suçüstü yakaladığı dolandırıcı tutuklandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, telefonda kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla suç üstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Telefonda kendisini jandarma olarak tanıtan bir kişi, konuştuğu Örencik köyünde yaşayan A.D'ye, bir dolandırıcılık ve hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle değerli eşyalarını evine gelecek kişiye teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Şüphelenen A.D, kendisini arayan kişiden sonra aramasını isteyerek, hayvanlarına bakması gerektiği bahanesiyle telefonu kapatıp jandarmayı aradı.

Jandarma yetkilisi de A.D'ye, arayan kişinin talimatlarını yerine getireceğini söyleyip oyalamasını isteyerek köye ekip gönderdi.

A.D, telefonda kendisinden 25 bin lira isteyen şüpheliye talimatlarını yerine getireceğini ifade ederek köye gelecek kişiyi beklediğini söyledi.

Bu sırada köye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, A.D'nin evinin etrafında tedbir aldı.

Parayı almak için gelen dolandırıcılık şüphelisi M.E suçüstü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli M.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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