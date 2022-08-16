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Bolu'da kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen ev ve müştemilata operasyon

16.08.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen ev ve müştemilata operasyon

Bolu'da kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen ev ve müştemilata operasyon

Bolu'da kaçak sigara imalathanesine çevrilen ev ve müştemilatta 25 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent merkezinde bulunan bir evde kaçak sigara imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattığı bildirildi.

Takibe alınan ev ve müştemilatına operasyon düzenleyen ekiplerce 25 bin 800 boş makaron, 15 kilogram tütün, 2 hava kompresörü, kıyılmış tütünleri makaronlara doldurmaya yarayan 2 makine ile tütün paketlerinden kesildiği değerlendirilen 30 bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.A. (50) ve Y.A. (31) gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Tütün makaron

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