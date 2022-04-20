Bolu'da kaybolan yaşlı adam aranıyor

Bolu'da 6 gündür haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde yaşayan 71 yaşındaki İsmail Demir'den 15 Nisan'dan beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye, İl Jandarma Asayiş Komando Birliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve İHH Arama Kurtarma ekipleri geldi.

Demir'in yakınlarıyla görüşen ekipler, köyün çevresinde, ormanlık alan ve dere yataklarında geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Jandarma arama kurtarma köpeğinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında AFAD ekipleri de dronla arama gerçekleştiriyor.

Ekipler, Aydıncı köyü ile Tekke Işıklar köyü arasında arama çalışmasını sürdürüyor.



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