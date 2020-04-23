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Bolu’da korona virüs önlemli 23 Nisan programı düzenlendi

BOLU HABERLERİ  | 23.04.2020 11:28 | Son Güncelleme

Bolu’da, 23 Nisan TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile korona virüs önlemlerine uyularak çelenk sunma programı düzenlendi.TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunma programı düzenlendi.

Bolu’da, 23 Nisan TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile korona virüs önlemlerine uyularak çelenk sunma programı düzenlendi.
TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunma programı düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve görevli öğretmenler katıldı. Programda korona virüs tedbirleri nedeniyle katılımcılar maske takarken, sosyal mesafe kuralına da uyuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı’nın çelenk sunumu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile program sona erdi.

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