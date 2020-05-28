YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da kümes ve ev yangını

Bolu’da kümes ve ev yangını

BOLU HABERLERİ  | 28.05.2020 14:31 | Son Güncelleme

Bolu’da, meydana gelen yangında bir kümes ve bakıcı evi olarak kullanılan yapı kullanılmaz hale geldi.Yangın, sabah saatlerinde Bolu’nun Çobankaya köyü Kayseller mahallesinde meydana geldi.

Bolu’da, meydana gelen yangında bir kümes ve bakıcı evi olarak kullanılan yapı kullanılmaz hale geldi.
Yangın, sabah saatlerinde Bolu’nun Çobankaya köyü Kayseller mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Zeybek’e ait kümes ve bakıcı evi olarak kullanılan yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kümes ve bakıcı evinin tamamını sardı. Dumanları fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kümes ve bakıcı evi kullanılmaz hale geldi. Yangın çıktığı esnada kümeste tavuk bulunmadığı öğrenildi.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden yol genişletme çalışması

Belediyeden yol genişletme çalışması

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Bolu Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:20
Öğle
12:56
İkindi
16:54
Akşam
20:22
Yatsı
22:07

Bolu Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

İpek Eczanesi
Merkez
Tansu Eczanesi
Merkez
Esentepe Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bolu Belediyesi, “Kardeşlik Köprüsü” kuracak

Bolu Belediyesi, “Kardeşlik Köprüsü” kuracak

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bolu’da, 1 Mayıs kutlaması

Bolu’da, 1 Mayıs kutlaması

Bolu’da, öğretmenler, polisler için yüz siperliği üretti

Bolu’da, öğretmenler, polisler için yüz siperliği üretti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.