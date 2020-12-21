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Bolu’da sokağa çıkma yasağına uymayan 21 kişiye 66 bin lira ceza

BOLU HABERLERİ  | 21.12.2020 16:40 | Son Güncelleme

Bolu’da, haftasonu boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 21 kişiye toplam 66 bin 150 lira para cezası kesildi.Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında haftasonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı 56 saat boyunca kent sessizliğe büründü.

Bolu’da, haftasonu boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 21 kişiye toplam 66 bin 150 lira para cezası kesildi.
Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında haftasonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı 56 saat boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı.
Yapılan kontrollerde haftasonu boyunca getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan 21 kişiye toplam 66 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

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