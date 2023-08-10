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Bolu’da toplu taşıma ücretine yüzde 57 zam geldi

10.08.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da özel halk otobüslerindeki normal bilet fiyatlarına yüzde 57 oranında zam yapıldı.

Bolu’da toplu taşıma ücretine yüzde 57 zam geldi

9 lira 50 kuruş olan biniş ücreti 15 liraya yükseldi. Öğrenci bileti ise 11 lira oldu.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın talebi üzerine, Bolu Belediyesi Ağustos Ayı 2. Oturumunda, özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam yapılmasına dair hazırlanan gündem maddesi görüşüldü. Şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri ve taksilerde uygulanması istenen fiyat artışı oy birliğiyle kabul edildi. Özel halk otobüslerinde yüzde 57 oranında zam yapılarak, normal bilet fiyatı 9 lira 50 kuruştan, 15 liraya yükseldi. Taksilerde açılış ücreti 25 lira olarak belirlendi.

Mecliste görüşülerek kabul edilen zamlı fiyatlar şu şekilde:
Özel halk otobüslerinde tam kart 15 lira, ikametle öğrenci 11 lira, ikametsiz öğrenci 11 lira 50 kuruş, manyetik ikili bilet 60 lira, aktarma ise 5 lira. Taksi ücretlerinde ilk açılış 25 lira, kilometre başına ücret 25 lira, kısa mesafe 65 lira, bekleme süresi ise 5 lira.

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