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Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

BOLU HABERLERİ  | 04.11.2020 16:27 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında metanfetamin ve esrarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bolu’da, polis ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında metanfetamin ve esrarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerin eve yaptıkları operasyonda 1,95 gram metanfetamin, 0,17 gram esrar ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.C.A. (18), G.U.T. (18) ve F.Ç. (26) isimli şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında B.A. (21) isimli şahsın üzerinde de arama yapan ekipler 3,16 gram esrar ele geçirdi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen B.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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