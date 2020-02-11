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Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı: "Ligden düşecek kadar kötü değiliz"

BOLU HABERLERİ  | 11.02.2020 16:48 | Son Güncelleme

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı: "Ligden düşecek kadar kötü değiliz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, takımın geleceğe umutla bakması için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Necip Çarıkcı, Altay deplasmanından puansız dönmelerinin üzüntüsünü yaşadığını, oynanan iyi futbolun karşılığının en kötü 1 puan olması gerektiğini savundu.

Ligin son sırasında bulunduklarını ve geride kalan 21 haftaya bakıldığında başarılı bir performans sergilenmediğini dile getiren Çarıkcı, "Boluspor Başkanı olarak öz eleştiri yapmak ilk önce bana düşer. Zamanı geldiğinde bu başarısız süreci Boluspor'u sevenler olarak hep birlikte masaya yatırır, tartışır, konuşur, Boluspor'un geleceğini yine hep birlikte belirleriz. Ancak şimdi değil. Kötüyüz ama ligden düşecek kadar kötü değiliz. 18'inci sırada olacak kadar kötü değiliz." ifadelerini kullandı.

Çarıkcı, 1-1 berabere kaldıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hakem hatasıyla ellerinden alındığını ileri sürerek, şunları söyledi:

"Altay maçında gördüğümüz kırmızı kart ise güzel futbolumuzu frenledi. Bolu kamuoyu ve Boluspor sevdalıları şunu çok iyi bilmelidir ki küme düşeceğiz diye zerre korkum yok. Hocamız Osman Özköylü'ye, teknik ekibine, futbolcularıma güvenim ve inancım tam. Yaşadığımız sürecin tamamen psikolojik olduğunu biliyorum. Sadece öz güven kazanmalıyız. Örnek verecek olursam, geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin yaşadığı psikolojik süreci bu yıl biz yaşıyoruz."

Ligin bitmesine 13 hafta kaldığını ve bu psikolojik durumu üst üste alacakları 2-3 galibiyetle aşacaklarını dile getiren Çarıkcı, "Gün, kavga etme, eski defterleri açma günü değil. Hele hele felaket senaryosu yazma günü hiç değil. Gün, kenetlenme, inancımızı güçlendirme, ayağa kalkma, bu takıma ve teknik heyete inanarak etrafında toplanma günü. Taraftarlarımızın tezahüratlarında dediği gibi, Boluspor küme düşmeyecek!" değerlendirmesinde bulundu.

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Boluspor Necip Çarıkcı TFF 1. Lig

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