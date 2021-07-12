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Boluspor, Dejvi Bregu ve Emin Bayram ile anlaşma sağladı

12.07.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor, Dejvi Bregu ve Emin Bayram ile anlaşma sağladı

Beypiliç Boluspor, Arnavut oyuncu Dejvi Bregu'yla sözleşme imzalarken, Emin Bayram'ın kiralama süresini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Arnavutluk'un KF Teuta takımında forma giyen Dejvi Bregu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiralık olarak alınan Emin Bayram ile de 1 yıl daha anlaşıldığı kaydedildi.

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