Boluspor, Tugay Kaçar'ın sözleşmesini uzattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, önceki sezon takımda forma giyen 28 yaşındaki Kaçar ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbola Turan İdmanyurdu'nda başlayan Kaçar, Yukatel Denizlispor, Osmanlıspor, Karşıyaka, Giresunspor ve Gaziantep FK takımlarında da forma giymişti.



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