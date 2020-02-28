Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül dönemi başladı

TFF 1. Lig tak\u0131mlar\u0131ndan Boluspor, Osman \u00d6zk\u00f6yl\u00fc ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan teknik direkt\u00f6rl\u00fck g\u00f6revine F\u0131rat G\u00fcl'\u00fc getirdi.\nK\u0131rm\u0131z\u0131-beyazl\u0131 kul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, F\u0131rat G\u00fcl ile 1,5 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzaland\u0131\u011f\u0131 bildirildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davran\u0131\u015fa bay\u0131l\u0131yor!PARTNER Metroda \u00e7\u0131lg\u0131na \u00e7eviren g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!