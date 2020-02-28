YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül dönemi başladı

Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül dönemi başladı

BOLU HABERLERİ  | 28.02.2020 21:42 | Son Güncelleme

Boluspor'da teknik direktör Fırat Gül dönemi başladı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Osman Özköylü ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Fırat Gül'ü getirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Anahtar Kelimeler:
Boluspor Fırat Gül TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın ailesine acı haber verildi

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Asker eğlencesinde ’Coronovirüs’ tiyatrosu

Asker eğlencesinde ’Coronovirüs’ tiyatrosu

Hükümlüler fidanları toprakla buluşturdu

Hükümlüler fidanları toprakla buluşturdu

Bolu Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:24
Öğle
13:11
İkindi
16:17
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Bolu Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Hülya Eczanesi
Merkez
Nane Limon Eczanesi
Merkez
Esentepe Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bolu’da 14 kişi kaçak sigara ile yakalandı

Bolu’da 14 kişi kaçak sigara ile yakalandı

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Meşhur Beykoz Et&Mangal Hıghway’de açıldı

Meşhur Beykoz Et&Mangal Hıghway’de açıldı

Bolu’da, çocuklar Sonic Boom etkinliği ile doyasıya eğlendi

Bolu’da, çocuklar Sonic Boom etkinliği ile doyasıya eğlendi

Boluspor, İstanbulspor deplasmanına gitti

Boluspor, İstanbulspor deplasmanına gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.