YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Boluspor'dan "sahte menajer" uyarısı

Boluspor'dan "sahte menajer" uyarısı

10.06.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor'dan "sahte menajer" uyarısı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, transfer döneminde kulübün ismini kullanarak kendini menajer olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, transfer döneminin 17 Haziran'da başlayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu süreçte Boluspor'un ismini kullanarak kendini menajer olarak tanıtan kişi veya kurumlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Telefonla veya mail yoluyla iletişime geçerek antrenmana katılma, deneme veya transfer imkanı sunacaklarını belirten kişilerin dikkate alınmaması gerektiği aktarılan açıklamada, bu kişilere ödeme yapılmaması istendi.

Açıklamada, Boluspor'un resmi iletişim numarasının "0374 215 13 60", e-mail adresinin ise "info@boluspor.org.tr" olduğu belirtilerek, bu iletişim kanalları dışından gelen çağrılara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'da kümeste bulunan vaşak telef olduBolu'da kümeste bulunan vaşak telef oldu
Erzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandıErzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı
Adana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandıAdana'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:15
Öğle
12:58
İkindi
16:57
Akşam
20:31
Yatsı
22:20
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Gündem olan meydan okuma! “Kadınlar yapıyor, erkekler yapamıyor”

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.