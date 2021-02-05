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Bolvadin’de kan bağışı

05.02.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Bolvadin’de kan bağışı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde çok sayıda vatandaş Kızılay’a kan bağışında bulundu.Kızılay’ın gezici kan bağışı kabul tırı Bolvadin’de vatandaşlardan kan bağışı topladı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde çok sayıda vatandaş Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Kızılay’ın gezici kan bağışı kabul tırı Bolvadin’de vatandaşlardan kan bağışı topladı. Bolvadin İmaret Cami önünde çok sayıda vatandaş Kızılay’a kan bağışında bulunmak için adeta bir birleri ile yarıştı. Pandemi döneminde de kan bağışından geri kalmayan Bolvadinli bağışçılar büyük takdir topladı. Sabah erken saatlerde başlayan kan kabulünün akşama kadar süreceği belirtilirken ayrıca 100’ün üzerinde kan bağışının toplandığı öğrenildi.
Öte yandan, kan bağışı esnasında sosyal msafe, maske ve hijyen gibi pandemi kuralları da elden bırakılmadı.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:53
Öğle
13:17
İkindi
16:05
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Ece Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Sule Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Bızım Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
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