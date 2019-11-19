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Bomba açıklama! Diagne Galatasaray'a geri dönüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.11.2019 14:30 | Son Güncelleme

Diagne Galatasaray'a geri dönüyor. Senegalli yıldızın ara transfer döneminde Türkiye'ye geri döneceği iddia edildi.

Galatasaray'da Diagne gelişmesi yaşanıyor. Kiralık olarak Club Brugge'da forma giyen Senegalli forvet oyuncusunun sezon bitmeden Galatasaray'a döneceği ileri sürüldü.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan teknik direktör Fuat Çapa, Mbaye Diagne ile ilgili bomba bir açıklama yaptı.

Fuat Çapa, "Şu anda Belçika'dayım ve Club Brugge maçlarını takip ediyorum. Diagne, Club Brugge'de iyi bir dönem geçirmiyor. Diage'nin performansından hem taraftar hem de teknik heyet memnun değil. Diagne ocak ayında Galatasaray'a geri dönecek" diye konuştu.

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Galatasaray fuat capa Mbaye Diagne Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
FALKAO İLE DÖKTÜRÜLER ARTIK:))
sorun futbolcuda deyil GALATASARAYDA kim gelse gol felan atamaz bu sistemle
taraftarımız saolsun forvet diye diye şu adamı o sözleşmeyle takıma getirtti! kasımpaşa resmen rovaşata attı bize! forvetsiz oynadaydık keşke en azından 140 milyon tasarruf ederdik.
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