YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

BATMAN HABERLERİ  | 15.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Batman'da 40 yaşındaki Güneş Sönük, boncuk satarak umre için biriktirdiği 5 bin lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Sönük, umre parasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışlamaya karar verdi.

Durumun İl Müftülüğüne telefonla iletilmesi üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubundaki din görevlileri, Sönük'ün evine giderek parayı teslim aldı.

Sönük, AA muhabirine, koronavirüs salgını nedeniyle umreye gidemediğini, bunun üzerine parayı kampanyaya bağışlamaya karar verdiğini söyledi.

Devletin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Sönük, "Böylesi zor günlerde devletimizin yanında olmak herkes için milli bir görevdir. Bu salgını yenebilmek için devletimize katkıda bulunmamız lazım." dedi.

Din görevlisi Muzaffer Doğru ise "Güneş Sönük, kampanyaya katkı için bize müracaatta bulundu. Allah hayrını kabul etsin. Hemşehrimize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz.’’ diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onun gibisini görmediniz! Lakabı canavar Onun gibisini görmediniz! Lakabı canavar
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
Anahtar Kelimeler:
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası Bağış Batman umre parası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkanı Yıldız’dan sağlık çalışanlarına baklava jesti

Başkanı Yıldız’dan sağlık çalışanlarına baklava jesti

Diyarbakır’daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket

Diyarbakır’daki güvenlik firmasından alkışlanacak hareket

Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri

Şanlıurfa'da yeni karantina tedbirleri

Şahnahan’a yeni park alanı yapılacak

Şahnahan’a yeni park alanı yapılacak

Fethiye’de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

Fethiye’de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu

Erzurum’da polis denetimleri sürüyor

Erzurum’da polis denetimleri sürüyor

Batman Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:07
Sabah
05:33
Öğle
12:21
İkindi
16:01
Akşam
18:58
Yatsı
20:19

Batman Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Rojda Eczanesi
Kozluk
Erdem Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korona virüsü fırsat bulan hırsızlar 60 kovan arı çaldı

Korona virüsü fırsat bulan hırsızlar 60 kovan arı çaldı

Gercüş’te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Gercüş’te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Muhtardan ’evde kal, ekmeğin bizden’ kampanyası

Muhtardan ’evde kal, ekmeğin bizden’ kampanyası

Batman’da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Batman’da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.