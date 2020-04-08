BoomSocial 2020 endeksine göre SAÜ, sosyal medyada ilk 5’te

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), sosyal medya marka endeksi SocialBrands’ın yayımladığı BoomSocial 2020 Nisan ayı endeksinde en başarılı 100 marka arasına girdi.

SAÜ, tüm kategorilerde TOP100 listesinde 53’üncü, Twitter sıralamasında 37’nci sırada yer alırken, üniversiteler kategorisinde Instagram’da 4’üncü, Twitter’da ise 5’inci sıraya yerleşti. Sosyal medya marka endeksi SocialBrands, on binlerce markanın sosyal medya performanslarını verilere dayalı ve tarafsız bir şekilde her ay mercek altına alıyor. SocialBrands, 50 bin 507 hesabı ve 2 milyon 87 bin 895 iletiyi inceleyerek Mart ayının en başarılı markalarını belirledi. Sakarya Üniversitesi, farklı sektörlerden yüzlerce ünlü markanın yer aldığı TOP100 listesinde 53’üncü sıraya yerleşti.

Listeye 11 devlet üniversitesi girebilirken, Sakarya Üniversitesi, Anadolu, Hacettepe, Ortadoğu Teknik, Boğaziçi ve Atatürk üniversitelerinin ardından tüm kategorilerin yer aldığı listede 6’ncı sırada yer aldı. Akdeniz, Ankara, İstanbul, Muğla Sıtkı Koçman ve İstanbul Teknik üniversiteleri, en iyi 100 marka arasına giren diğer devlet üniversiteleri oldu. Sakarya Üniversitesi sosyal medyayı en etkin kullanan üniversitelerden birisi olarak Twitter sıralamasında ise ‘Tüm Sektörler’ kategorisinde 37’nci sırada yer aldı.

Üniversiteler arasında Instagram’da 4’üncü, Twitter’da 5’inci

Sakarya Üniversitesi, ‘Eğitim - Üniversiteler’ kategorisinde popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram sıralamasında yaklaşık 47 bin etkileşimle 4’üncü sırada yer aldı. SAÜ, Twitter’da 20 binden fazla etkileşimle 5’inci sıraya çıkarken, birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı. Sakarya Üniversitesi, sosyal medya devi Facebook sıralamasında ise 120 üniversite arasında 14’üncü sırada yer aldı. SAÜ İletişim Koordinatörlüğü tarafından yönetilen Sakarya Üniversitesi sosyal medya hesaplarında, başta Twitter, Instagram ve Facebook olmak üzere birçok platformda üniversitenin hedef kitlesine yönelik çeşitli haberler, bilgilendirmeler ve paylaşımlar yer alıyor.



