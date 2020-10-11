YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Borçları yapılandırılan otogar esnafının yüzü güldü

Borçları yapılandırılan otogar esnafının yüzü güldü

MERSİN HABERLERİ  | 11.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Toplantısında alınan kararla borçları 15 aya kadar yapılandırılan Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali esnafının, alınan karardan memnun oldukları bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisinin ekim ayı olağan toplantısında, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MEŞOT) faaliyet yürüten ve 3 yıllık kira borçlarını ödeyemeyen esnaf ve işletmecilerin durumu ele alındı.

Borçları yapılandırılan otogar esnafının yüzü güldü

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Toplantısında alınan kararla borçları 15 aya kadar yapılandırılan Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali esnafının, alınan karardan memnun oldukları bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisinin ekim ayı olağan toplantısında, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MEŞOT) faaliyet yürüten ve 3 yıllık kira borçlarını ödeyemeyen esnaf ve işletmecilerin durumu ele alındı. Kiracılardan takipli borçlar yönünden faiz ve avukatlık ücreti alınmaması, bahse konu borç ile tahakkuk eden diğer borçların yapılandırılması ve taksitlendirilmesi ile ilgili madde de görüşüldü ve mecliste otogar esnafının geriye dönük kira borçlarına ilişkin yapılandırmaya gidildi.
Avukatlık ücreti kaldırıldı, 15 aya kadar taksit yapıldı
Mecliste alınan karar doğrultusunda taksit sayısı artırılarak 15 aya çıkarıldı. Otogar esnafı, geriye dönük kira borçlarına ilişkin olarak vekalet ücreti ve tahsil harcını ödemeksizin peşin yüzde 35.7 indirim ile ya da 15 aya kadar vade ile borcunu ödeyebilecek.
“6.5 yıldır süren kaos sona erdi”
Mersin Şehirlerarası Otobüs ve Yazıhaneciler Derneği Başkanı Kerim Ürkmez, mecliste alınan karardan dolayı MEŞOT esnafının rahat bir nefes alacağını ifade ederek, “6-6.5 yıldır süren bir kaos Belediye Başkanı Vahap Seçer ve meclis üyeleri sayesinde sona ermiştir. Bütün esnafın ve Mersin halkının huzurunda Başkanımız Vahap Beye çok teşekkür ediyoruz, bize çok yardımcı oldular, sağ olsunlar var olsunlar" dedi.
MEŞOT’ta işletmeci Ramazan Hazar ise Mersin’deki otogar sorununun günlerce haberlere konu olduğunu hatırlatarak, "Vahap Başkan çözüm seçeneklerini önümüzden eksik etmedi. Elinden gelen yardımı yaptı. Mersin’de ticaretin, esnafın ne halde olduğunu herkesten daha iyi bilen birisi. Pandemi sürecinde bize söz verdiği gibi 3 ay kira bedeli almadı. Daha seçimlerden önce verdiği sözde durarak ciddi bir şekilde el attı. Geçmişe dönük borçlarına istinaden esnafın boynunda, sırtında büyük yük olacak faizleri, avukat ücretlerini meclis kararıyla sildirdi ve 15 ay taksite tekrardan böldürdü. Biz esnaf adına kendisine minnettarız" diye konuştu.
İşletmeci Abdürrahim Ürkmez, pandemi sürecinde işlerin durmasından dolayı Başkan Vahap Seçer’in kararıyla 3 ay süre ile kiraların alınmadığını hatırlatarak, alınan meclis kararıyla ilgili duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Borçları yapılandırılan otogar esnafının yüzü güldü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Benzinliğe girmek isteyen araca çarptı
Benzinliğe girmek isteyen araca çarptı
Milas-Bodrum karayolunda kaza: 1 yaralı
Milas-Bodrum karayolunda kaza: 1 yaralı

Mersin Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

İmsak
05:20
Sabah
06:38
Öğle
12:33
İkindi
15:46
Akşam
18:18
Yatsı
19:32

Mersin Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazar

Birtan Eczanesi
Akdeniz
Göksu Eczanesi
Akdeniz
Yenimahalle Eczanesi
Akdeniz
Betül Eczanesi
Mezitli
Sena Eczanesi
Mezitli
Polat Eczanesi
Toroslar
Sedef Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Mersin'de iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
Mersin'de iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.