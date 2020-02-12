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Bornova’da su kesintisi

İZMİR HABERLERİ  | 12.02.2020 10:41 | Son Güncelleme

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bornova’nın bazı bölgelerinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Bornova’da yürütülen içme suyu ana iletim hattı imalat çalışmaları kapsamında Aydınlar Caddesi üzerinde bağlantı çalışması gerçekleştirileceğinden 13 Şubat Perşembe günü Bornova’nın bazı bölgelerinde su kesintisi yapılacak.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bornova’nın bazı bölgelerinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.
İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Bornova’da yürütülen içme suyu ana iletim hattı imalat çalışmaları kapsamında Aydınlar Caddesi üzerinde bağlantı çalışması gerçekleştirileceğinden 13 Şubat Perşembe günü Bornova’nın bazı bölgelerinde su kesintisi yapılacak. Buna göre Egemenlik, Işıklar, Gürpınar, Kemalpaşa, Yeşilçam ve Ümit mahallelerine Perşembe günü 10.00-23.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

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