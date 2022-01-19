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Boru hattında yangına neden olan elektrik direğinin devrilme anı kameralara yansıdı

19.01.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boru hattında yangına neden olan elektrik direğinin devrilme anı kameralara yansıdı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattındaki yangına neden olduğu değerlendirilen elektrik direğinin devrilme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kamera görüntülerine göre, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik direğinin devrilmesinin ardından alevler yükseliyor.

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, BOTAŞ acil müdahale ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü, itfaiye ve güvenlik birimlerince yangına müdahale edilmişti.

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