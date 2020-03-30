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Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.03.2020 20:01 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir ikamette yaşandığı öne sürülen hırsızlık olayında, boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı.Edinilen bilgiye göre; olay Sütlüce Mahallesi Kurum Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde yaşandı.

Eskişehir’de, bir ikamette yaşandığı öne sürülen hırsızlık olayında, boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı.
Edinilen bilgiye göre; olay Sütlüce Mahallesi Kurum Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Dün saat 16.45 sıralarında, S.A. (39) isimli şahıs, sokak üzerinde boş olarak bulunan evinin komşusu tarafından telefonla aranarak, ikametinde hırsız yakalandığını öğrendi. Ardından S.A. evine gelerek yaptığı kontrollerde, balkonda bulunan kapı kolunun kırılarak, mutfaktaki doğalgaz kombisinin 4 adet bağlantı borusundan 2 tanesinin sökülmüş olduğunu ve sökülen borular nedeniyle evin içerisine su bastığını gördü.
Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili A.V.G. (29) ve M.K. (26) isimli 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

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