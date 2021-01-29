Boş arazide hayatını kaybeden kişinin ölüm sebebi belli oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde boş bir arazide ölü bulunan şahsın kalp krizi neticesinde öldüğü belirlendi.

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Yağcılar Caddesi üzerinde bulunan boş arazide 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde 61 yaşındaki Süleyman Toğaç isimli kişinin öldüğü belirlendi. Adli Tıp’a gönderilen Toğaç’la ilgili hazırlanan ön otopside ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi.

