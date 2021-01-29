YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Boş arazide hayatını kaybeden kişinin ölüm sebebi belli oldu

Boş arazide hayatını kaybeden kişinin ölüm sebebi belli oldu

29.01.2021 17:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde boş bir arazide ölü bulunan şahsın kalp krizi neticesinde öldüğü belirlendi.Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Yağcılar Caddesi üzerinde bulunan boş arazide 4 gün önce meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde boş bir arazide ölü bulunan şahsın kalp krizi neticesinde öldüğü belirlendi.
Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Yağcılar Caddesi üzerinde bulunan boş arazide 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde 61 yaşındaki Süleyman Toğaç isimli kişinin öldüğü belirlendi. Adli Tıp’a gönderilen Toğaç’la ilgili hazırlanan ön otopside ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Sakarya Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:37
Sabah
08:04
Öğle
13:16
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:41

Sakarya Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Atasoy Eczanesi
Adapazari
Gonca Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Kutay İnce Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Uğur Eczanesi
Erenler
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Erenler’de zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

Erenler’de zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

Tartıştığı personelin kafasına kürekle vurdu

Tartıştığı personelin kafasına kürekle vurdu

Sigorta acentelerinden ’dolandırıcılık’ uyarısı

Sigorta acentelerinden ’dolandırıcılık’ uyarısı

Sakarya Üniversitesi, 2021’de birçok yeniliği hayata geçirecek

Sakarya Üniversitesi, 2021’de birçok yeniliği hayata geçirecek

Rektör Sarıbıyık, tüm SUBÜ’yü kan bağışında bulunmaya davet etti

Rektör Sarıbıyık, tüm SUBÜ’yü kan bağışında bulunmaya davet etti

Rektör Sarıbıyık, tüm SUBÜ’yü kan bağışında bulunmaya davet etti

Rektör Sarıbıyık, tüm SUBÜ’yü kan bağışında bulunmaya davet etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.