BOŞ KALAN BAĞDAT CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA) SOKAĞA çıkma yasağının ardından İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi boş kaldı. Caddedeki sakinlik havadan görüntülendi. Koronavirüsle mücadele kapsamında dün gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Pazartesiye kadar devam edecek olan yasak nedeniyle İstanbullular evde kaldı. İstanbul'un en işlek caddelerinden birisi olan Bağdat Caddesi boş kaldı. Cadde üzerinde bulunan dükkanların kepenkleri kapalı olduğu, caddede sadece polis ekiplerinin olduğu gözlemlendi. Caddebostan Sahili de boş kaldı. Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(HAVADAN)

-Cemil Topuzlu caddesinden detay

-Caddebostan sahil detay

-Bağdat caddesinden detay

