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Boş yolda takla atan araçtan hafif yaralı kurtuldular

18.02.2021 08:24 | Son Güncelleme:
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Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce beton duvara ardından orta refüj kaldırımlarına vurarak savruldu.

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce beton duvara ardından orta refüj kaldırımlarına vurarak savruldu. Savrulan araç taklalar attıktan sonra ters dönerek durabildi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.E., idaresindeki 20 BG 240 plakalı otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile diğer tarafa yönelen otomobil, orta refüjde bulunan kaldırımlara çarparak savruldu. Savrulmanın etkisi ile taklalar atan otomobil ters dönerek durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü saatlerinde boş yolda meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan , ve Y.K., hafif şekilde yaralandı. Ters dönen otomobilden neredeyse yara bile almadan kurtulan iki arkadaş, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
“Çok süratliydi”
Olayın görgü şahitlerinden Beykan Bardan ve Burak Toktaş, “Ben köprüye girmiştim şuradan kendi aracımla karşıdan geliyordu, gördüm. Tam köprü çıkışında devrilerek, takla atarak geldiğini gördüm. Hemen ilerden köprüden geri döndüm. Durumlarına bakmaya geldim, en son gördüğümde arkadaş yaralıydı. Baya son sürat hızlıydı. Ben ilerden geliyordum, arabam bozulmuştu. Hızlı geliyordu zaten. Başına bir iş gelecek dedim. Kaza yapmış, baya hızlıydı” ifadelerini kullandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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