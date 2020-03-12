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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu yeniden Ankara'da

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.03.2020 09:12 | Son Güncelleme

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, 13-14 Mart ve 27-28 Mart tarihlerinde Ankara'da bu kez 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda ücretsiz sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu ile yeniden Ankaralı çocuklarla buluşacak.

Bosch Ev Aletleri açıklamasına göre, şirket, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 700'ü aşkın temsille 200 binin üzerinde çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Ankaralı çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Tüm Ankara halkının davetli olduğu oyun 13-14 Mart ve 27-28 Mart tarihlerinde, cuma günleri saat 10.00 ve 12.00’de, cumartesi günleri ise 12.00 ve 14.00'te, 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda 2 hafta ücretsiz sahnelenecek.

Ankaralı çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) oyuncularının sahnelediği, hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrenecek.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Bosch Ev Aletleri, söz konusu projede 2010 yılından beri SAKM ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan,Türk çocuk edebiyatının önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

- Hayvanlar, La Fonten'i yardıma çağırıyor

"La Fonten Orman Mahkemesinde" oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye değiniliyor. Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral'ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyorlar ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten'den yardım istiyor.

Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyanın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.

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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu

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