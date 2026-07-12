Hazal Kaya ve Ali Atay ülkeyi terk ediyor! Orada şirket kurdular

'Adını Feriha Koydum', 'Bizim Hikaye', 'Maral', 'Genco' ve 'Aşk-ı Memnu' gibi birçok projede rol alan Hazal Kaya şu sıralar gündemde.

Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine giren ve 2 çocuğu olan Hazal Kaya yurt dışına taşınacaklarını açıkladı.

Amsterdam'a yerleşeceklerini açıklayan Hazal Kaya "Yarı yarıya bir hayat olacak orada da bir şirketimiz var artık. Uluslararası işler yapmayı hayal ettiğimiz bir şirket kurduk" dedi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ DAHİL OLUYOR?

Hazal Kaya ayrıca Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacağına dair iddialara da yanıt verdi. Kaya "Yok öyle bir şey nereden çıkıyor anlamıyorum her yıl 2-3 kere konuşuluyor" dedi.