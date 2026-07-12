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Hazal Kaya ve Ali Atay ülkeyi terk ediyor! Orada şirket kurdular

Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olacağı konuşulan Hazal Kaya yurt dışına taşınacaklarını söyledi. Oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay Amsterdam'a taşınma kararı aldı.

Hazal Kaya ve Ali Atay ülkeyi terk ediyor! Orada şirket kurdular

'Adını Feriha Koydum', 'Bizim Hikaye', 'Maral', 'Genco' ve 'Aşk-ı Memnu' gibi birçok projede rol alan Hazal Kaya şu sıralar gündemde.

Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine giren ve 2 çocuğu olan Hazal Kaya yurt dışına taşınacaklarını açıkladı.

Hazal Kaya ve Ali Atay ülkeyi terk ediyor! Orada şirket kurdular 1

Amsterdam'a yerleşeceklerini açıklayan Hazal Kaya "Yarı yarıya bir hayat olacak orada da bir şirketimiz var artık. Uluslararası işler yapmayı hayal ettiğimiz bir şirket kurduk" dedi.

Hazal Kaya ve Ali Atay ülkeyi terk ediyor! Orada şirket kurdular 2

KIZILCIK ŞERBETİ'NE Mİ DAHİL OLUYOR?

Hazal Kaya ayrıca Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacağına dair iddialara da yanıt verdi. Kaya "Yok öyle bir şey nereden çıkıyor anlamıyorum her yıl 2-3 kere konuşuluyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya
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