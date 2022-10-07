Bosnalı afetle mücadele çalışanlarına Antalya'da "Arama Kurtarma Eğitimi"

Bosna Hersek'te çeşitli kurumlarda görev yapan afetle mücadele çalışanlarına Antalya'da "Arama Kurtarma Eğitimi" verildi.

TİKA ve İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde, Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) kapsamında düzenlenen eğitime katılan 33 Bosna Hersek vatandaşı, 12 gün boyunca kentte, doğada ve suda arama kurtarma eğitim aldı.

Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde düzenlenen törenle, kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

TİKA Uzmanı Onur Yaşar, insan hayatına yönelik çalışmaların kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Bosna'da başladıkları eğitimlerin son modülünü tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yaşar, "Bu bizim için değerli ve örnek bir proje oldu. Lübnan başta olmak üzere diğer ülkelerde de aynı modülleri başlattık. Eğitim gören Bosnalıların edindikleri tecrübeleri kendi ülkelerine aktarmalarını bekliyoruz." dedi.

İHH Afet Akademisi Sorumlusu Erdal Altıntaş ise, "Ülkemizde birçok afet yaşadık ve tecrübeler kazandık, bu tecrübeleri bir eğitim sistemi haline dönüştürerek eğitim modülleri yazdık. Bu eğitim modüllerini karşılıklı olarak sizlerle, dünyayla paylaşıyoruz." dedi.

