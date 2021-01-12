Boss4 Gayrimenkul'ün Alya Mercan projesinde inşaat tüm hızıyla sürüyor

İSTANBUL (AA) - Boss4 Gayrimenkul İnşaat tarafından Beylikdüzü'nde inşaatına başlanan Alya Mercan projesinde çalışmalar hızla sürüyor. Projenin, 18 ay sonra teslim edilmesi bekleniyor.

Akkuş Group'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yılı 300 milyon liralık 3 yatırımla kapatan şirket, 2021'e hızlı başladı ve Kavaklı'da temelini attığı Alya Mercan'ın inşaat çalışmalarını kısa sürede olgunlaştırdı.

Toplam 5 bin 548 metrekarelik alan üzerinde 4 blokta 4 katlı olarak inşa edilen projenin inşaat çalışmaları ileri seviyeye ulaştı. 1+1, 2+1, 3+1 ve 5+2 dubleks olmak üzere 84 daireden oluşan projede daire büyüklükleri 97 metrekare ile 326 metrekare arasında değişiyor. Daire fiyatları ise 600 bin liradan başlıyor.

Beylikdüzü'nün merkezinde yer alan konumu ve sahip olduğu yatay mimari konseptiyle bölgeye yeni bir yaşam anlayışı kazandırmaya hazırlanan proje, şehrin kalabalığından uzak ve ferah bir yaşam alanı sunuyor.

Dört blokun tümünü birleştiren geniş bir bahçesi bulunan proje, sosyal donatı alanlarıyla doğanın içinde, sosyalleşme ortamı sağlıyor.