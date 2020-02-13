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Boyabat Belediyesinden kan ve kök hücre bağış kampanyası

SİNOP HABERLERİ  | 13.02.2020 16:34 | Son Güncelleme

Sinop Boyabat Belediyesince kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi.Tüm Türkiye’de yürütülen çeşitli bağış kampanyalarının bir yenisi de Boyabat Belediyesinden geldi.16-20 Şubat tarihleri arasında Büyük Camii önündeki Kızılay noktasında yapılacak olan Sadece üç tüp kan bağışı, Tolga ve Hüma gibi birçok hastaya umut olacak.Boyabat Belediyesinden yapılan açıklamada, “Dört gün boyunca sürecek kampanyada siz de belirlenen tarihlerde kan bağışında bulunarak hastalarımızın kahramanı olabilirsiniz” denildi.

Boyabat Belediyesinden kan ve kök hücre bağış kampanyası

Sinop Boyabat Belediyesince kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi.
Tüm Türkiye’de yürütülen çeşitli bağış kampanyalarının bir yenisi de Boyabat Belediyesinden geldi.
16-20 Şubat tarihleri arasında Büyük Camii önündeki Kızılay noktasında yapılacak olan Sadece üç tüp kan bağışı, Tolga ve Hüma gibi birçok hastaya umut olacak.
Boyabat Belediyesinden yapılan açıklamada, “Dört gün boyunca sürecek kampanyada siz de belirlenen tarihlerde kan bağışında bulunarak hastalarımızın kahramanı olabilirsiniz” denildi.

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Sinop Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Ümit Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Coşkun Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Şifa Eczanesi
Turkeli
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