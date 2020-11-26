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Boyabat Canlı Hayvan Pazarı inşaatı hızla yükseliyor

SİNOP HABERLERİ  | 26.11.2020 16:56 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Fonu (İFAD) ve Boyabat Belediyesi işbirliğiyle yapılan “Canlı Hayvan Pazarı" inşaatında çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyor.5 bin 230 metrekarelik alan üzerinde yapımı devam eden ve 500 büyükbaş, bin küçükbaş hayvan satış alanı, idari bina, karantina binası, bakıcı evi, kaba yem deposu, dezenfeksiyon üniteleri, giriş birimleri, açık otopark, nizamiye ve jeneratör odası ile bölgenin en büyüğü olacak olan projenin en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.Büyük projelerle güçlü bir Boyabat inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, devam eden inşaat hakkında şunları söyledi:“Modern canlı hayvan pazarımızda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Fonu (İFAD) ve Boyabat Belediyesi işbirliğiyle yapılan “Canlı Hayvan Pazarı" inşaatında çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyor.
5 bin 230 metrekarelik alan üzerinde yapımı devam eden ve 500 büyükbaş, bin küçükbaş hayvan satış alanı, idari bina, karantina binası, bakıcı evi, kaba yem deposu, dezenfeksiyon üniteleri, giriş birimleri, açık otopark, nizamiye ve jeneratör odası ile bölgenin en büyüğü olacak olan projenin en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
Büyük projelerle güçlü bir Boyabat inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, devam eden inşaat hakkında şunları söyledi:
“Modern canlı hayvan pazarımızda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizler de Boyabat’ımıza yeni bir proje, yeni bir değer kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. İşlevleri gereği bölgenin en büyüğü olacak projemizi inşallah kısa zamanda tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.”

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