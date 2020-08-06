Boyabat’ta korona virüs denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla 81 ilde başlattığı Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler, Sinop’un Boyabat içesinde de gerçekleştirildi.

Boyabat’ta muhtemel korona virüs vakalarının artmasını önlemek amacıyla İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar ve ilgili kurum müdürleri sokağa çıkarak, esnaf ve vatandaşlara, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundular.

Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Bugün Boyabat’ımızda hemşehrilerimizin sağlığı, güvenliği ve en önemlisi korona virüsün yayılma hızını en aza indirmek için görevli arkadaşlarımız denetim yapıyor. İnşallah bu korona virüs belasını en kısa sürede de bitirip normal yaşantımıza geri dönmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm esnaflarımıza ve hemşehrilerimize gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyoruz. Maskelerini takmaya, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uymaya devam etmelerini rica ediyoruz ” dedi.

