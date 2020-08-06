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Boyabat’ta korona virüs denetimi

SİNOP HABERLERİ  | 06.08.2020 14:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla 81 ilde başlattığı Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler, Sinop’un Boyabat içesinde de gerçekleştirildi.Boyabat’ta muhtemel korona virüs vakalarının artmasını önlemek amacıyla İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar ve ilgili kurum müdürleri sokağa çıkarak, esnaf ve vatandaşlara, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundular.Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Bugün Boyabat’ımızda hemşehrilerimizin sağlığı, güvenliği ve en önemlisi korona virüsün yayılma hızını en aza indirmek için görevli arkadaşlarımız denetim yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla 81 ilde başlattığı Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler, Sinop’un Boyabat içesinde de gerçekleştirildi.
Boyabat’ta muhtemel korona virüs vakalarının artmasını önlemek amacıyla İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar ve ilgili kurum müdürleri sokağa çıkarak, esnaf ve vatandaşlara, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundular.
Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Bugün Boyabat’ımızda hemşehrilerimizin sağlığı, güvenliği ve en önemlisi korona virüsün yayılma hızını en aza indirmek için görevli arkadaşlarımız denetim yapıyor. İnşallah bu korona virüs belasını en kısa sürede de bitirip normal yaşantımıza geri dönmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm esnaflarımıza ve hemşehrilerimize gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyoruz. Maskelerini takmaya, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uymaya devam etmelerini rica ediyoruz ” dedi.

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İmsak
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Sabah
05:31
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:00
Yatsı
21:37

Sinop Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Demir Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Boyabat
Yüksel Eczanesi
Ayancik
Şifa Eczanesi
Turkeli
Şifa Eczanesi
Erfelek
Yenice Eczanesi
Gerze
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