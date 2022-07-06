Boyner Grup'tan "ev içi şiddet" karşısında "Biriz, Birlikteyiz" projesi

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup, Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği "Ev İçi Şiddete Karşı İş Dünyası" eğitimlerine katılarak başlattığı "Biriz, Birlikteyiz" projesi ile özel yaşamlarında maruz kalabileceği her türlü şiddete karşı çalışanlarının yanında duracağını taahhüt etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner Grup kadına şiddete karşı yeni bir çalışmaya imza attı. Şirket yeni projesi "Biriz, Birlikteyiz" ile hem insan kaynakları alanında yaptığı düzenlemeler hem de farklı kurum iş birlikleri ile ev içi şiddete maruz kalan çalışanlarının yanında olduğunu duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği "Ev İçi Şiddete Karşı İş Dünyası" eğitimlerine katılarak, başlattıkları "Biriz, Birlikteyiz" projesi kapsamında İnsan Kaynakları politikalarında destekleyici düzenlemeler yaptıklarını ve ev içi şiddete karşı özel bir protokol hazırladıklarını kaydetti.

Bu süreçte güçlü iş birliklerine de imza attıklarını belirten Boyner, "Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun Boyner Grup’a sağladığı 'Acil Durum' telefon hattı ile çalışanlarımıza destek olacağız. Kadın girişimcilerin kurduğu gönüllülük esasına dayalı sosyal girişim Gonullupsikolog.org iş birliği ile isteyen çalışanlarımıza ücretsiz olarak online psikolojik destek olanağı sunacağız.

Konuyla ilgili olarak farkındalığı artırmak amacıyla Boyner Grup bünyesinde tüm yönetim seviyelerinde eğitimler düzenliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına şiddetin önlenmesi konusunda çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

- "Dayanışma Yaşatır"

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesini vurgulayarak, "Dayanışma Yaşatır. Cinsiyet eşitsizliği sebebiyle ülkemizde 2008-2022 arasında basına yansıyan rakamlardan elde ettiğimiz sonuca göre 4 bin 31 kadının yaşamı son buldu." ifadelerini kullandı.

Özel sektör ve STK iş birliklerinin toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının eksikliğini gidermek ve önleyici çözüm politikalarını hayata geçirmek için toplumsal fayda yarattığını belirten Güllü, “Boyner Grup ile imzaladığımız Acil Yardım Hattı protokolü ile çalışanların yasal mevzuat konusunda bilinçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık eğitimleri ile donanması sağlanacak.

Taşın altına birlikte el koyarak ağırlık merkezinin yükünü hafifletmeyi ve ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Biz örgütlü mücadelenin strateji ile buluştuğunda dayanışmanın kadını yaşatacağına inanarak bugünlere ulaştık ve hep mücadelenin kazandığına tanık olduk. Bu iş birliği ile de kazanan ülkemiz ve gelecek nesil olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- İyiliğe gönüllü olmaya devam ediyoruz"

Gonullupsikolog.org’un kurucusu Pınar Canbaz ve kurucu ortak Ece Çalışkan, Gonullupsikolog.org olarak, toplumda psikolojik destek hizmetini dezavantajlı gruplar arasında yaygınlaştırmayı ve ulaşılabilir kılmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kadınların yüzde 35,5'inin çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissettiği, her 4 kız çocuğundan birinin cinsel istismara uğradığı, kadın cinayeti görülme oranlarının her gün arttığı ülkemizde; kadınlarda ruhsal rahatsızlık görülme oranının da paralel olarak arttığını maalesef gözlemliyoruz. Yola çıktığımız ilk günden beri öncelikli hedef kitlemizi fizyolojik ve/veya psikolojik şiddete uğramış ve psikolojik desteğe erişimde güçlük çeken kadınlar olarak belirledik.

Kadın konusundaki hassasiyetimizi, özel sektör iş birlikleri ile sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediğimiz yolculuğumuzda ilk projemizi Boyner Grup ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu alandaki sosyal etkinin ancak doğru iş birlikleri ile artabileceği inancındayız. Biz de kadına yönelik şiddete karşı 'Biriz, Birlikteyiz' diyoruz ve iyiliğe gönüllü olmaya devam ediyoruz."

