Boyner Grup’tan "Yarınlar Büyüsün" projesi

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup, "Yarınlar Büyüsün" projesi ile ebeveyn olan çalışanlarına uzatılmış babalık izni, evlat edinme izni, doğum sonrası anne ve baba için psikolojik destek, diyetisyen hizmeti ve çocuk gelişimi eğitimini kapsayan birçok destek sunacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli çalışmalara imza atan Boyner Grup, "Yarınlar Büyüsün" projesi ile insan kaynakları alanındaki yeni uygulamalarını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup ve Boyner Büyük Mağazacılık İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Seda Kayrak Kızıltan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin Boyner Grup’ta şirket kültürü olduğunu ve insan kaynakları politikalarını yenilikçi uygulamalarla güncellediklerini bildirdi.

Boyner Grup olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini bir demokrasi meselesi olarak gördüklerini ve bunu sağlayabilmek adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Kızıltan, şunları kaydetti:

"İnsan kaynakları politikalarımız çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışanlarımıza düzenli bilgilendirmeler yapıyor, eğitimler düzenliyoruz. İşe alım, aday değerlendirme süreçlerimizden başlayarak belirli periyotlarda kadın çalışan oranımızı, kadın çalışanların eğitimlere katılım ve terfi oranlarını takip ediyor, gerekli aksiyonları alıyoruz. Herkes için eşit ve yaşanabilir bir dünya ile daha iyi bir geleceğin, kadın ve erkek ayrımı yapmadan toplumsal cinsiyet eşitliği ile mümkün olacağına inanıyor, bu kapsamda anne ve babalara ilişkin eşit uygulamaları hayata geçiriyoruz."

- "Babalık izni uzatıldı, doğum öncesi ve sonrası destekler artırıldı"

Kızıltan, "Yarınlar Büyüsün" projesi ile ebeveynlik konusunu bütünüyle ele alan destekleyici politikalar geliştirdiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımımızın bir yansıması olarak ebeveyn olan çalışanlarımızı cinsiyet rollerinden arındırarak desteklediğimiz yeni bir düzene geçiyoruz. Proje ile baba olan çalışanlarımızın daha uzun izin hakları olacak. Babalık iznini 1 haftalık yasal süreye ek olarak 3 hafta ücretli izin ile toplamda 4 haftaya çıkardık. Evlat edinme konusunda da eşitleyici düzenlemeler yaptık. Evlat edinen çalışanlarımız da doğum sonrası izni, babalık izni gibi hakları ve elbette tüm eğitim desteklerini aynı şekilde kullanabilecek. Ayrıca, eğitimlerle, psikolojik destek ve diyetisyen hizmeti gibi uygulamalar ile de anne ve baba olan tüm çalışanlarımızın yanında olacağız."

Çalışanlarımızın mutluluğunu önemseyerek, insan kaynakları politikalarını günün koşullarına göre güncellediklerini ifade eden Kızıltan, salgınla birlikte uzaktan çalışmaya geçtiklerine, halen 2 gün ofis, 3 gün ev olmak üzere hibrit çalışma modeliyle devam ettiklerine de değindi.

