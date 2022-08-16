Boyner Grup'un Buluşum Platformu, Quakecom girişimine destek oldu

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup'un Buluşum Platformu, Damla Akyüz liderliğinde 6 üniversite öğrencisi tarafından hayata geçirilen Quakecom girişimine destek verdi.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner Grup'un sosyal girişimcilere destek sağlamak amacıyla kurduğu Buluşum Platformu yeni girişimleri desteklemeye devam ediyor.

Bu çerçevede, deprem sonrasında yıkılan binalarda duyulan "Sesimi duyan var mı?" cümlesini ortadan kaldırmak için Damla Akyüz liderliğinde 6 üniversite öğrencisi tarafından hayata geçirilen bir girişim olan Quakecom, Buluşum'dan destek aldı.

Buluşum Platformu, Quakecom'a verdiği destekle depremin Türkiye gerçeği olduğuna bir kez daha vurgu yapmak ve depremin yaratacağı zararları önceden alınacak önlemlerle azaltmanın mümkün olduğuna dikkati çekmek istiyor.

- "Uygulama İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki Boyner Cadde ve İzmir YKM mağazalarında hayata geçti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buluşum Üst Yöneticisi (CEO) Cihan Alpay, Buluşum’un desteklediği projelerin topluma fayda sağlama hedefi olması, hayata geçirilebilir, sürdürülebilir bir planı ve gelişim alanına sahip olması gibi kriterlere göre seçildiğini aktardı.

Alpay, "Bugüne kadar Buluşum’dan destek alarak binlerce insanın hayatını değiştiren toplum odaklı 15 projeye destek verdik. Buluşum’un desteklediği yeni proje depremde yıkılan binalara karşı hayat kurtarmayı amaçlayan Quakecom oldu." bilgisini paylaştı.

Depremden sonra daha fazla insanın hayatını kurtarmak amacıyla kurulan bir girişim olan Quakecom’a maddi desteğin yanı sıra sistemin testleri için de destek verdiklerini belirten Cihan Alpay, şunları kaydetti:

"Uygulama İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki Boyner Cadde ve İzmir YKM mağazalarında hayata geçti. Uygulamanın amacı deprem anında bina içerisinde kaç kişi olduğunu hesaplamak. Her ne kadar mağazaların konumlandırıldığı binaların güvenliği düzenli olarak kontrol ediliyor olsa da olası bir depremde Boyner çalışanlarını ve mağazalardaki ziyaretçilerin korunabileceği teknolojileri de araştırıyor, destekliyor ve bu konuda farkındalık yaratmak istiyoruz. Buluşum Platformu'nun Türkiye’deki deprem gerçeği konusunda farkındalık sağlamak amacıyla desteklediği Quakecom projesi kapsamında ilk etapta 2 Boyner mağazasına kapı ve çatı modüllerinin takıldı.

Mağazaların girişine bir kapı modülü takıldı. Bu kapı modülleri mağazaya giren çıkan kişi sayısını hesaplayacak bize içeride kaç kişi olduğunun bilgisini verecek. Çatı modülü ise deprem sonrasında binanın yıkılması durumunda konum ve kişi sayısı aktarımında devreye girecek. Şu anda 2 mağazada uygulamaya hazırlanan sistemin ilerleyen süreçte farklı mağazalarda da hayata geçirilmesi hedefleniyor."

Quakecom kurucusu Damla Akyüz, Boyner Grup Buluşum Platformu desteğiyle 2 Boyner mağazasında ürünü uygulama fırsatı bulduklarına işaret ederek, Boyner Grup’un Türkiye’nin deprem gerçeğine duyarlı olmasının güvenli mağazacılık tarafında örnek alınması gereken bir davranış olduğunu aktardı.

Akyüz, "Quakecom olarak deprem sonrası ilk 72 saatte daha fazla hayat kurtarılması için donanım üretiyor olsak da güvenli binalar ve işyerleri için donanım desteğimizle acil durum tahliye planları için hizmet vermeye hazırlanıyoruz. Quakecom modülleri ile binaları acil durum güvenliği açısından iyileştirirken bir deprem ülkesi olan Türkiye’de insanların yaşam güvenliğini artırarak büyük fayda sağlayacak. Bu bizi çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

