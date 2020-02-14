Boyner, İstiklal Caddesi'nde 5 katlı yeni mağazasını açtı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl tüm Türkiye’de 12 yeni mağaza açacağını duyuran Boyner, 2020’nin ilk mağazasını İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde açtı.

Boyner açıklamasına göre, şirket, 2020 mağaza yatırımlarının startını İstiklal Caddesi’nden verdi. Yeni mağaza bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nin aynı zamanda dünyanın da önde gelen alışveriş ve eğlence destinasyonları arasında yer aldığını dile getirdi.

Çamurdan, şunları kaydetti:

"Boyner olarak, müşterilerimizin bizi görmek istediği İstiklal Caddesi’nde mağaza açarak bir hayalimizi gerçekleştirdik. Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi’nin dinamizmine uygun şekilde, yerli ve yabancı müşterilerin beklentilerine göre tasarladığımız mağazamız ürün zenginliği, yeni markalar, sunduğu deneyimler ve ayrıcalıklarla İstiklal’de fark yaratacak. Diğer sokak mağazalarımız gibi Boyner İstiklal de İstiklal’in yeni buluşma noktası olsun istedik. Alışverişin ötesine geçen, misafirlerimizi mutlu edecek ince detayları bir araya getirdik. Böylesi özel ve önemli bir lokasyonda olmaktan çok mutluyuz."