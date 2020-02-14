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Boyner, İstiklal Caddesi'nde 5 katlı yeni mağazasını açtı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.02.2020 14:52 | Son Güncelleme

Yeni nesil alışveriş konseptleriyle öne çıkan mağaza, hizmet vermeye başladı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl tüm Türkiye’de 12 yeni mağaza açacağını duyuran Boyner, 2020’nin ilk mağazasını İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde açtı.

Boyner açıklamasına göre, şirket, 2020 mağaza yatırımlarının startını İstiklal Caddesi’nden verdi. Yeni mağaza bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, Beyoğlu ve İstiklal Caddesi'nin aynı zamanda dünyanın da önde gelen alışveriş ve eğlence destinasyonları arasında yer aldığını dile getirdi.

Çamurdan, şunları kaydetti:

"Boyner olarak, müşterilerimizin bizi görmek istediği İstiklal Caddesi’nde mağaza açarak bir hayalimizi gerçekleştirdik. Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi’nin dinamizmine uygun şekilde, yerli ve yabancı müşterilerin beklentilerine göre tasarladığımız mağazamız ürün zenginliği, yeni markalar, sunduğu deneyimler ve ayrıcalıklarla İstiklal’de fark yaratacak. Diğer sokak mağazalarımız gibi Boyner İstiklal de İstiklal’in yeni buluşma noktası olsun istedik. Alışverişin ötesine geçen, misafirlerimizi mutlu edecek ince detayları bir araya getirdik. Böylesi özel ve önemli bir lokasyonda olmaktan çok mutluyuz."

- 2020 büyümesine İstiklal mağazası ile başladı

2020 yılında 12 mağaza açmayı hedeflediklerini anımsatan Çamurdan, "2020 yılında sektöre hareketlilik kazandıracak yeni mağaza yatırımları yapıyoruz. Boyner İstiklal mağazamız bu büyük yatırım zincirinin ilk ve en önemli halkalarından biri. Boyner İstiklal’in ardından farklı ve önemli lokasyonlarda müşterilerimizle buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

37 ilde toplam 109 mağaza ve 328 bin metrekare satış alanı ile Türkiye'nin önemli mağaza zincirlerinden Boyner, 40 yıla ulaşan perakende deneyimiyle İstiklal’in başrol oyuncusu olmayı hedefliyor.

Popüler markalarına ev sahipliği yapan Boyner, 5 kata yayılan 4 bin 500 bin metrekarelik İstiklal mağazasında kadın, erkek, kozmetik, aktif spor kategorilerinden 200 marka ve 100 bin adet ürünü aynı çatı altında müşterileriyle buluşturuyor.

Şirket, perakende sektöründe katma değer yaratan mağaza yatırımlarına gelecek dönemde de devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Boyner İstiklal Caddesi

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