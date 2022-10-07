YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Boyner Kozmetik Festivali başladı

Boyner Kozmetik Festivali başladı

07.10.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boyner Kozmetik Festivali’nde dünyaca ünlü markalar ve isimlerin katılacağı etkinliklerle eğlenceli workshoplar düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Boyner'in 7-17 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği Kozmetik Festivali'nde dünyaca ünlü markaların festivale özel etkinlik ve uygulamalarının yanı sıra sürpriz hediyeler katılımcıları bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner'de, kozmetik severlerin ilgisini çekecek Kozmetik Festivali başladı.

7-17 Ekim tarihlerini kapsayan Kozmetik Festivali, cildini yeni mevsime hazırlamak ve yeni sezon makyajının ipuçlarını yakalamak isteyen herkesi bekliyor.

Verilen bilgiye göre, Boyner Kozmetik Festivali’nde dünyaca ünlü markalar ve isimlerin katılacağı etkinliklerle eğlenceli workshoplar düzenlenecek.

Boyner Kozmetik Festivali'nde ayrıca kozmetik alışverişinde 2 ve üzeri ürün alanlara yüzde 25 indirim fırsatı katılımcıları bekliyor.

Boyner, en güncel makyaj ürünlerini denemek ve cildine en uygun bakım ürünleriyle sonbahara yenilerek girmek isteyenleri Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’ye bekliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
THY Teknik AŞ yolcu-kargo uçağı dönüşümü için EFW ile iş birliği yaptıTHY Teknik AŞ yolcu-kargo uçağı dönüşümü için EFW ile iş birliği yaptı
Yenilenen Beyazıt Meydanı törenle açıldıYenilenen Beyazıt Meydanı törenle açıldı
Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındıYeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı
Anahtar Kelimeler:
Boyner

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:35
Sabah
07:00
Öğle
12:57
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:04
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.