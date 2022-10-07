Boyner Kozmetik Festivali başladı

İSTANBUL (AA) - Boyner'in 7-17 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği Kozmetik Festivali'nde dünyaca ünlü markaların festivale özel etkinlik ve uygulamalarının yanı sıra sürpriz hediyeler katılımcıları bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner'de, kozmetik severlerin ilgisini çekecek Kozmetik Festivali başladı.

7-17 Ekim tarihlerini kapsayan Kozmetik Festivali, cildini yeni mevsime hazırlamak ve yeni sezon makyajının ipuçlarını yakalamak isteyen herkesi bekliyor.

Verilen bilgiye göre, Boyner Kozmetik Festivali’nde dünyaca ünlü markalar ve isimlerin katılacağı etkinliklerle eğlenceli workshoplar düzenlenecek.

Boyner Kozmetik Festivali'nde ayrıca kozmetik alışverişinde 2 ve üzeri ürün alanlara yüzde 25 indirim fırsatı katılımcıları bekliyor.

Boyner, en güncel makyaj ürünlerini denemek ve cildine en uygun bakım ürünleriyle sonbahara yenilerek girmek isteyenleri Boyner mağazaları ve boyner.com.tr’ye bekliyor.

