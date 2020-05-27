YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Boyner'den hem virüsten hem güneşten koruyan siperlikli şapka

Boyner'den hem virüsten hem güneşten koruyan siperlikli şapka

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.05.2020 13:51 | Son Güncelleme

Boyner, gelecek dönemde koruyucu ürünler kategorisini farklı ürünlerle zenginleştirmeyi planlıyor - Koruyucu ürünlere sosyal sorumluluk çerçevesinde yaklaşan Boyner, ürünlerin satışından elde edilen gelirle Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na destek oluyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, havaların da ısınmaya başladığı bugünlerde hem güneşten hem de salgından korunmaya yardımcı olacak siperlikli şapkaları müşterileri ile buluşturmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Temassız mağazacılık” konseptiyle tasarladığı nöbetçi mağazalarında müşterilerine hijyenik ve güvenli bir ortamda sağlıklı alışveriş yapabilme olanağı sunan Boyner, Kovid-19 salgınıyla birlikte ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara da çözümler getiriyor.

Kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı ve çanta, kozmetik, aksesuar, ev ve yaşam kategorilerinde binlerce ürüne yer veren Boyner, mevcut ürün gruplarına eklediği koruyucu ve hijyen ürünleriyle sunduğu seçenekleri zenginleştiriyor.

- Sadece şapka olarak da kullanılabiliyor

Boyner, Kovid-19 salgını döneminde maske ve eldivenle birlikte en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri olan siperlikleri de şapkalı olarak müşterileri ile buluşturuyor.

Siperlikli şapkalar, havaların da ısınmaya başladığı bugünlerde hem güneşten hem de salgından koruyabilme özelliği taşıyor.

Siperlikli şapkalarda yer alan çıtçıtlı aparat sayesinde müşteriler ürünü isterlerse sadece şık bir şapka olarak da kullanabiliyor. Ürünün siperlik bölümü, her kullanımdan sonra sterilize edilebiliyor.

- Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na destek

Siperlikli Şapkalar satışa çıkar çıkmaz müşteriler tarafından büyük ilgi görürken Boyner, gelecek dönemde koruyucu ürünler kategorisini farklı ürünlerle zenginleştirmeyi planlıyor. Koruyucu ürünlere sosyal sorumluluk çerçevesinde yaklaşan Boyner, ürünlerin satışından elde edilen gelirle Lokman Hekim Sağlık Vakfı’na destek oluyor.Kadın, erkek ve çocuklar için farklı ebat, model ve renklerde satışa sunulan siperlikli şapkalara 49,90 TL’den başlayan fiyatlarla, Boyner nöbetçi mağazaları ile boyner.com.tr’den ulaşılabiliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten kampanya

Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten kampanya

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:36
Sabah
05:30
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:33
Yatsı
22:18

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Başakşehir’de beş farklı makamla ezan ziyafeti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.