Boyner'den hem virüsten hem güneşten koruyan siperlikli şapka

İSTANBUL (AA) - Boyner, havaların da ısınmaya başladığı bugünlerde hem güneşten hem de salgından korunmaya yardımcı olacak siperlikli şapkaları müşterileri ile buluşturmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Temassız mağazacılık” konseptiyle tasarladığı nöbetçi mağazalarında müşterilerine hijyenik ve güvenli bir ortamda sağlıklı alışveriş yapabilme olanağı sunan Boyner, Kovid-19 salgınıyla birlikte ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara da çözümler getiriyor.

Kadın, erkek, çocuk, aktif spor, ayakkabı ve çanta, kozmetik, aksesuar, ev ve yaşam kategorilerinde binlerce ürüne yer veren Boyner, mevcut ürün gruplarına eklediği koruyucu ve hijyen ürünleriyle sunduğu seçenekleri zenginleştiriyor.

- Sadece şapka olarak da kullanılabiliyor

Boyner, Kovid-19 salgını döneminde maske ve eldivenle birlikte en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri olan siperlikleri de şapkalı olarak müşterileri ile buluşturuyor.

Siperlikli şapkalar, havaların da ısınmaya başladığı bugünlerde hem güneşten hem de salgından koruyabilme özelliği taşıyor.