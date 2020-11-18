Boyner'den "soğuk ve yağmurlu havada şık koruma"

İSTANBUL (AA) - Boyner, kış sezonunda en çok ihtiyaç duyulan yağmurluk, trençkot, mont, yağmur çizmesi ve zorlu hava şartlarına dayanıklı şemsiye seçeneklerini müşterilerinin beğenisine sundu.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın ve Türkiye’nin önemli moda markalarının seçili koleksiyonlarını bir arada sunan marka, özellikle yağmur, rüzgâr, soğuk gibi zorlu hava koşullarına dayanıklı olan ve aynı zamanda şık tasarımlarıyla dikkat çeken birçok farklı ürünü müşterileri ile buluşturuyor.

Yağışlı ve soğuk havaların olumsuz şartlarından korunmayı sağlayan montlar, trençkotlar ve yağmurluklar şıklığından ve konforundan ödün vermeyen müşterilerle buluşuyor. Tasarım, kalite ve kullanışlılık konularında fark yaratan şemsiyeler, hem şıklığı hem de pratikliği ile öne çıkan yağmur çizmeleri ve daha birçok ürün Boyner’de müşterilere sıcak bir sezon geçirmeyi vadediyor. Ürünler Boyner mağazalarında ve Boyner.com.tr adresinden incelenebiliyor.

