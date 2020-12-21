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  4. Boynundan vurulan köpeğin imdadına Başakşehir Belediyesi ekipleri yetişti

Boynundan vurulan köpeğin imdadına Başakşehir Belediyesi ekipleri yetişti

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.12.2020 19:03 | Son Güncelleme

Başakşehir’de silahla vurulduktan sonra boş bir araziye atılan yaralı köpek, Başakşehir Belediyesi’ne bağlı veterinerlerin başarılı operasyonuyla hayata döndürüldü.Başakşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını Başakşehirli hayvanseverlerle birlikte aralıksız sürdürüyor.

Başakşehir’de silahla vurulduktan sonra boş bir araziye atılan yaralı köpek, Başakşehir Belediyesi’ne bağlı veterinerlerin başarılı operasyonuyla hayata döndürüldü.
Başakşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını Başakşehirli hayvanseverlerle birlikte aralıksız sürdürüyor. Kayabaşı Mahallesi’nde boş bir arazide yaralı bir köpek bulunduğunu fark eden hayvanseverler, Başakşehir Belediyesi’ne bağlı veteriner ekipleriyle iletişim kurarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Başakşehir Belediyesi’ne bağlı veteriner ekipleri, köpeğin boynundan silahla vurulduğunu tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı köpek, daha sonra Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürüldü. Hemen ameliyata alınan yaralı köpek, ameliyatın ardından müşahede alanına alındı.
Silahla vurularak ölüme terk edilen köpeğin ameliyatının başarılı geçtiği ve kısa süre içerisinde yeniden eski sağlığına kavuşacağı belirtildi. Başakşehir Belediyesi’ne bağlı veteriner ekipleri, yaralı köpeğe özel kulübe tahsis ederek mama ve su ihtiyaçlarını da karşıladı.

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