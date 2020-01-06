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  4. Bozcaada ve Gökçeada'da eğitime bir gün ara verildi

Bozcaada ve Gökçeada'da eğitime bir gün ara verildi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.01.2020 19:49 | Son Güncelleme

Bozcaada ve Gökçeada'da eğitime bir gün ara verildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bölgede dünden bu yana saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye ulaşan fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'da hayatı olumsuz etkiliyor.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla iki ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle adalara 2 gündür deniz ulaşımı sağlanamıyor.

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