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Bozcaada'da denizde kaybolan kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor

21.07.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş çalışmaları yerinde incelemek üzere adaya gitti

Bozcaada'da denizde kaybolan kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde önceki gün balık avlamak amacıyla denize giren ve bir süre sonra kaybolan kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar ikinci gününde devam ediyor.

Ailesiyle pazartesi akşam saatlerinde geldiği Çayır mevkisinde zıpkınla balık avlamak için girdiği sudan çıkmayan Emin Atik Meral (54) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD ve UMKE ekiplerinin de katıldığı çalışmalara karadan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denizden de sahil güvenlik unsurları destek veriyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek üzere Bozcaada'ya gitti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Bozcaada Belediyesi ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) yer aldığı arama çalışmalarında Aktaş, jandarma personeli ile olay yerinde görüşerek arama çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Devletin tüm imkanları ile kaybolan kişinin arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Vali İlhami Aktaş, "En kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ediyoruz, kaybolan vatandaşımızın ailesine sabır diliyorum." dedi.

Vali Aktaş'a İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran eşlik etti.

- Olay

Emin Atik Meral, 19 Temmuz Pazartesi akşam ailesiyle balık avlamak için Çayır mevkisine gelip suya girmiş, uzun süre sudan çıkmaması üzerine, sahil güvenlik ekiplerinin de desteğiyle kara ve denizden arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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