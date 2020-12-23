Bozdoğan, yeni hizmet binalarına kavuşuyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde önceden lojman olarak kullanılan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) birimlerini içinde bulunduran hizmet binasının fiziki olarak yetersiz olması sebebiyle başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından onaylanan ve 4 milyon 392 bin 500 TL ihale bedeli olan yeni hizmet binasının 7 ay içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

“24 derslikten oluşacak”

Bozdoğan’da uzun yıllar hizmet veren ancak son yıllarda çürük raporu neticesiyle yıkımı gerçekleştirilen Bozdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Önümüzdeki eğitim öğretim sezonuna kadar tamamlanması beklenen 24 derslikli lise, atölyeler ve spor salonu dahil olmak üzere kompleks bir yapı şeklinde yapılacak.

