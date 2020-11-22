YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Bozdoğan’da trafik kazası: 1 ölü

Bozdoğan’da trafik kazası: 1 ölü

AYDIN HABERLERİ  | 22.11.2020 22:42 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Mert Pınarcı hayatını kaybetti.Kaza, Bozdoğan ilçesi Madran Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Bozdoğan’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Mert Pınarcı hayatını kaybetti.

Kaza, Bozdoğan ilçesi Madran Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert Pınarcı motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan Pınarcı ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Pınarcı’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Bozdoğan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Pınarcı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 17 yaşındaki Mert Pınarcı’nın ölüm herkesi üzdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kesinlikle sokakta konuşmam''Kesinlikle sokakta konuşmam'
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
06:25
Sabah
07:49
Öğle
13:00
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Acar Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.