YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Bozdoğan’dan gece mesaisi

Bozdoğan’dan gece mesaisi

MERSİN HABERLERİ  | 22.09.2020 11:28 | Son Güncelleme

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede bulunan park ve yeşil alanları en verimli şekilde değerlendirilmesi, tematik yeşil alanlar oluşturulması ve yenileme çalışmalarındaki eksikliklerin giderilmesi için gece saatlerine kadar inceleme ve tespitlerde bulundu.Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde öğle yemeğinde personellerle bir araya gelen Bozdoğan, “Biz halkımız için buradayız, halkımızı daha yeşil, daha ferah bir ortamda yaşatmak için mesaideyiz, çok yakında parklarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı tematik açıdan zenginleştirerek kentimize kazandıracağız” dedi.Çalışmalarının devam edeceğine vurgu yapan Bozdoğan, akşam saatlerinde de park ve bahçeleri yerinde inceledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede bulunan park ve yeşil alanları en verimli şekilde değerlendirilmesi, tematik yeşil alanlar oluşturulması ve yenileme çalışmalarındaki eksikliklerin giderilmesi için gece saatlerine kadar inceleme ve tespitlerde bulundu.
Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde öğle yemeğinde personellerle bir araya gelen Bozdoğan, “Biz halkımız için buradayız, halkımızı daha yeşil, daha ferah bir ortamda yaşatmak için mesaideyiz, çok yakında parklarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı tematik açıdan zenginleştirerek kentimize kazandıracağız” dedi.
Çalışmalarının devam edeceğine vurgu yapan Bozdoğan, akşam saatlerinde de park ve bahçeleri yerinde inceledi. Halkın rahat bir şekilde yaşam sürebilmelerine imkan sağlamak için şehrin her noktasının temizliğine önem verdiklerini ifade eden Bozdoğan, "Parkların, yeşil alanların ve mesire alanlarının kullanımı vatandaşlarımıza aittir. Oraları hiç kimse kendi tekeline alıp, kafasına göre işletmeye dönüştürüp işgal edemez, buna hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Şehrimizi daha temiz ve yeşil bir dokuya kavuşturmak için Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün personelleri, özverili şeklide çalışmalarını yürütüyorlar. Vatandaşlarımızdan isteğimiz parklarda, yeşil alanlarda ve mesire yerlerindeki yeşil dokuya zarar vermemeleri ve zarar verenleri de uyarmalarıdır. Ayrıca mesire yerlerinde zaman geçiren vatandaşların çöplerini poşetleyip çöp konteynerlerine atmalarını rica ediyoruz. El birliği ile daha temiz, daha yeşil Tarsus’u hep birlikte yeniden inşa edelim" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Denizlili vatandaşlar yeniden kısıtlama istiyor
Gaziantep 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Teneffüste öğrencilere üzüm tarhanası ikram edildi
Teneffüste öğrencilere üzüm tarhanası ikram edildi

Mersin Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
05:03
Sabah
06:22
Öğle
12:39
İkindi
16:05
Akşam
18:46
Yatsı
20:01

Mersin Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Güneş Eczanesi
Akdeniz
Yenimahalle Eczanesi
Akdeniz
Zümrüt Eczanesi
Akdeniz
Lotus Eczanesi
Mezitli
Tuğra Eczanesi
Mezitli
Babacan Eczanesi
Toroslar
Tatlıdil Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Seçer: "Mersin emin ellere emanet"
Seçer: "Mersin emin ellere emanet"
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.