Bozdoğan’dan gece mesaisi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede bulunan park ve yeşil alanları en verimli şekilde değerlendirilmesi, tematik yeşil alanlar oluşturulması ve yenileme çalışmalarındaki eksikliklerin giderilmesi için gece saatlerine kadar inceleme ve tespitlerde bulundu.

Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde öğle yemeğinde personellerle bir araya gelen Bozdoğan, “Biz halkımız için buradayız, halkımızı daha yeşil, daha ferah bir ortamda yaşatmak için mesaideyiz, çok yakında parklarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı tematik açıdan zenginleştirerek kentimize kazandıracağız” dedi.

Çalışmalarının devam edeceğine vurgu yapan Bozdoğan, akşam saatlerinde de park ve bahçeleri yerinde inceledi. Halkın rahat bir şekilde yaşam sürebilmelerine imkan sağlamak için şehrin her noktasının temizliğine önem verdiklerini ifade eden Bozdoğan, "Parkların, yeşil alanların ve mesire alanlarının kullanımı vatandaşlarımıza aittir. Oraları hiç kimse kendi tekeline alıp, kafasına göre işletmeye dönüştürüp işgal edemez, buna hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Şehrimizi daha temiz ve yeşil bir dokuya kavuşturmak için Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün personelleri, özverili şeklide çalışmalarını yürütüyorlar. Vatandaşlarımızdan isteğimiz parklarda, yeşil alanlarda ve mesire yerlerindeki yeşil dokuya zarar vermemeleri ve zarar verenleri de uyarmalarıdır. Ayrıca mesire yerlerinde zaman geçiren vatandaşların çöplerini poşetleyip çöp konteynerlerine atmalarını rica ediyoruz. El birliği ile daha temiz, daha yeşil Tarsus’u hep birlikte yeniden inşa edelim" diye konuştu.

