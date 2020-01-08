YURTHABER
  4. Bozkır’a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandı

Bozkır’a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandı

KONYA HABERLERİ  | 08.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Osman Yaren tarafından Bozkır’a 8 derslikli okul kazandırılmasına ilişkin protokol Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve hayırsever Osman Yaren tarafından imzalandı.Konya Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Osman Yaren tarafından Bozkır’a kazandırılacak okulun yapımına ilişkin protokol imzalandı.Konya Valiliğinde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, hayırsever Konyalı vatandaşların devlete ve millete yardımcı olmak anlamında ellerinde olan imkanları her vesileyle seferber ettiğini belirterek, “Osman Yaren adlı vatandaşımız İstanbul’da yaşamasına rağmen memleketini unutmamış Bozkır ilçemize Zengibar Anadolu Lisemizin bahçesine bir okul yaptırmak üzere müracaatta bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Osman Yaren tarafından Bozkır’a 8 derslikli okul kazandırılmasına ilişkin protokol Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve hayırsever Osman Yaren tarafından imzalandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Osman Yaren tarafından Bozkır’a kazandırılacak okulun yapımına ilişkin protokol imzalandı.
Konya Valiliğinde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, hayırsever Konyalı vatandaşların devlete ve millete yardımcı olmak anlamında ellerinde olan imkanları her vesileyle seferber ettiğini belirterek, “Osman Yaren adlı vatandaşımız İstanbul’da yaşamasına rağmen memleketini unutmamış Bozkır ilçemize Zengibar Anadolu Lisemizin bahçesine bir okul yaptırmak üzere müracaatta bulundu. 2 milyon liralık bir katkıda bulunacak. Büyükşehir Belediyemiz de geriye kalan kısmını tamamlayacak ve çocuklarımızın daha konforlu ve daha ilimsel verilere uygun eğitim öğretim yapmalarına zemin hazırlamış olacak. İlimize güzel bir eser kazandırmış olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Osman beye teşekkür ediyorum” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime verdikleri desteğin bundan sonra da devam edeceğini ifade etti. Başkan Altay, Bozkır’a kazandırılacak okulun Konya’ya ve bölge insanına hayırlı olmasını dileyerek hayırsever Osman Yaren’e teşekkür etti.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve hayırsever Osman Yaren tarafından imzalanan protokol ile; Bozkır Zengibar Anadolu Lisesi bahçesine yapılması planlanan 8 derslik, 16 derslik ve spor tesisinden oluşan kompleksin 8 derslikli kısmı hayırsever Osman Yaren ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Konya SMMMO’da bilgilendirme semineriKonya SMMMO’da bilgilendirme semineri
Başkan Kavuş: “Meram’da en kolay iş başkana ulaşmak”Başkan Kavuş: “Meram’da en kolay iş başkana ulaşmak”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Konya Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:01
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:15

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Yakut Eczanesi
Karatay
Altan Eczanesi
Selcuklu
Bozal Karaman Eczanesi
Selcuklu
Esra Ayhan Eczanesi
Selcuklu
Küçüksarı Eczanesi
Selcuklu
Öz Şafak Eczanesi
Selcuklu
Tuğçe Ekici Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Çumra’da gençler sporla korunacak

Çumra’da gençler sporla korunacak

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.